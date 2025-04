Hrdina Košíc napodobnil Hudáčeka. Je to neuveriteľný moment. Úžasné, reagoval

Košičania sa tretíkrát dostali do siedmeho finálového zápasu a majú z nich bilanciu dve víťazstvá, jedna prehra.

Obom sa to podarilo na ľade košickej Steel arény, Hudáčkovi v drese Slovana v roku 2012.

Nitru zdolali v rozhodujúcom súboji o titul aj v roku 2014, keď doma triumfovali 6:0. Nad týmto súperom zvíťazili vo všetkých šiestich vzájomných sériách play off.

Viac si však bude pamätať moment, o ktorom snívajú všetci hokejisti: „Je to neuveriteľný moment. Úžasné. Ani neviem, čo mám povedať. Budem si to pamätať veľmi dlho.

V lete som prišiel do Košíc, lebo som vedel, že je to tím s vysokými ambíciami. Teraz sme ich naplnili. Mám veľkú radosť, že sa nám to podarilo,“ poznamenal Martel, pre ktorého bola sezóna 2024/2025 prvá v slovenskej extralige.