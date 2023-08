Košice odštartujú Ligu majstrov s elitou Švajčiarska. Ceman: Dôstojne reprezentovať

"Vieme, kto sú naši súperi, do zápasov nemôžeme ísť s iným cieľom než víťaziť.

Rovnaký program čaká na všetky mužstvá a po šesťzápasovej základnej časti postúpi do vyraďovačky 16 najlepších tímov z 24 účastníkov.

Jediný slovenský zástupca v LM sa v prvej fáze stretne so šiestimi tímami, pričom tri z nich privíta doma a za ostatnými tromi vycestuje.

Verím, že sa to ukáže ako naša výhoda. Vieme však, že každá novinka prináša aj obavy. Prax ukáže, či je to naozaj krok k lepšiemu.

K presilovke dôjde aj v prípade, že tím skóruje počas signalizovaného trestu. "Malo by to priniesť viac šancí na skórovanie.

"Čaká nás kvalitná súťaž. Je určitá nevýhoda, že sa to hrá tak skoro ešte pred ligovou sezónou, no my sa od začiatku prípravy venujeme tomu, aby sme boli pripravení už od prvého zápasu.

Bude to výborná previerka proti kvalitným tímom. Budeme mať čo robiť. Novinky v pravidlách ešte viac zvýšia význam presiloviek, ktoré budú kľúčový faktor zápasov.

Ak budeme mať dobre pripravenú presilovku, tak budeme úspešní," uviedol Krivošík.