Milujem Košice, vravel kanadský tréner so slovenskými koreňmi. Bude pokračovať?

KOŠICE. Keď si obul korčule a vzal do rúk hokejku, sníval, podobne ako tisíce jeho kanadských rovesníkov, o kariére v NHL, o tom, ako raz zdvihne nad hlavu Stanleyho pohár. Nič z toho sa mu nesplnilo.

Ako hráč to Dan Ceman dotiahol len do AHL, ktorá je o poschodie nižšie, než najlepšia liga planéty. Odohral v nej aj s play off dovedna 20 zápasov.

Potom prišiel do Európy, pôsobil prevažne na Britských ostrovoch a v Dánsku, až kým sa z neho stal kouč. Dnes už sa dá povedať, že úspešný kouč.