Bizarná pokuta pre tím z NHL. Jeho hráči trénovali počas vianočných sviatkov

NEW YORK. Zámorský hokejový klub Dallas Stars dostal od vedenia NHL pokutu 100.000 dolárov za porušenie pravidiel kolektívnej zmluvy.

Hoci DeBoer o deň neskôr korigoval svoje vyhlásenie, liga medzitým uskutočnila vyšetrovanie, ktoré preukázalo porušenie pravidiel. Informoval o tom web tsn.ca.

Podobnú pokutu dostalo v decembri 2022 aj Toronto, Maple Leafs leteli 26. decembra na zápas do St. Louis, hoci cestovanie je v čase vianočnej prestávky zakázané.

Liga im za to udelila pokutu 100.000 dolárov. Rovnako sa previnil aj tím Philadelphia Flyers v roku 2015, ktorý cestoval na zápas do Nashvillu skôr, ako je to povolené.

Canucks dostali v máji 2023 pokutu 50.000 dolárov po tom, ako porušili pravidlá o trénovaní v medzisezónnom období.