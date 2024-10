Prečo šiel Dvorský do AHL? Nebudeme ho tlačiť len preto, kde bol draftovaný, vraví kouč

Vedenie Blues razí filozofiu neponáhľať sa s vývojom mladých hráčov.

"Sú to mladí hokejisti. Oni si budú diktovať, kedy budú pripravení hrať. Nie sme v situácii, aby sme ich nútili len preto, kto sú alebo kde boli draftovaní," pokračuje kouč.

"Má 19 rokov. Taká je realita. Z juniorky do NHL je to veľký skok. On sám ukáže, kedy bude pripravený hrať a môže to byť o dva mesiace alebo o rok. Vieme však, že je to naozaj dobrý hokejista, že je súčasťou našej budúcnosti a my ho v tom nenecháme. Pôjde do AHL, kde bude hrať dôležité minúty, stane sa lepším hráčom a bude pripravený, keď ho povoláme naspäť," verí.