Dvorský chce na MS U20 v Ottawe niečo dokázať: Sme skúsenejší. Chceme semifinále

Draftová desiatka do NHL z minulého roka má zatiaľ skvelú polsezónu v Springfielde v nižšej zámorskej súťaži AHL a najmä má vzhľadom na svoj vek odohrané až tri svetové šampionáty tejto vekovej kategórie.

BRATISLAVA. Keď sa verejnosť dozvedela, že Dalibor Dvorský je uvoľnený na majstrovstvá sveta do 20 rokov , sila slovenského tímu razom stúpla.

Dvorský nechýbal na posledných troch MS hokejistov do 20 rokov vrátane tých, na ktorých Slováci prehrali vo štvrťfinále s Kanaďanmi a Fínmi až po dramatických koncovkách s víťazným gólom súperov v predĺžení.

Program je náročný, ale som na to zvyknutý," povedal Dalibor Dvorský v rozhovore pre denník Šport.

Posledný duel by som mal mať na predmestí Montrealu v Lavale. Odtiaľ pôjdem na dvadsiatky.

S reprezentáciou však stihnem niekoľko tréningov, čo je fajn. Nemyslím si, že by to mal byť problém. Čakajú ma ešte štyri zápasy. Sedemnásteho decembra ideme na dlhý 'trip'.

"Riešilo to vedenie klubu s naším národným tímom. Chceli, aby som vynechal čo najmenej zápasov tímu v AHL.

Chcem v Ottawe niečo dokázať. Naše tesné prehry vo štvrťfinále posledných dvoch MSJ sú ukážka toho, že šampionáty sú o jednom zápase a v predĺžení to je o jedinom góle.

Hokejista, ktorý v aktuálnej sezóne AHL v 23 zápasoch nazbieral 19 bodov (10+9), verí, že do tretice už Slováci budú vo štvrťfinále úspešní.

Budem sa usilovať v tomto smere pomôcť aj mladým chalanom, nech to majú ľahšie. Musíme mať dobre rozdelené úlohy," pokračoval Dvorský.

"Viem, aký má čaká hokej a tempo hry. Do každého zápasu musím dať všetko, lebo v nich rozhodujú maličkosti.

Ak by nastala podobná situácia do tretice, pevne verím, že rozhodujúci zásah dáme my.

Na druhej strane máme mnoho skúseností. Podobné situácie máme už “odžité“. Sme skúsenejší a chceme zabojovať o semifinále," doplnil Dvorský pre Šport.