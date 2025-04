Vedenie St. Louis Blues poslalo Dvorského späť na farmu do Springfieldu

ST.LOUIS. Vedenie zámorského hokejového klubu St. Louis Blues poslalo slovenského útočníka Dalibora Dvorského späť na farmu do Springfieldu v AHL.

V drese „bluesmanov“ nastúpil v základnej časti 2024/2025 do prvých dvoch zápasov, no do hry nezasiahol od 9. apríla.

Blues si v závere základnej časti zabezpečili účasť v play off a v prvom kole sa stretnú s víťazom Prezidentovej trofeje Winnipegom.