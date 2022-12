Dvorský v top desiatke draftu NHL? Podľa zámorského experta tam nepatrí

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský je dlhodobo najväčšia slovenská nádej pred budúcoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL.

Mnohí experti ho vo svojich rebríčkoch radia do prvej desiatky, no Tony Ferrari z magazínu The Hockey News má odlišný názor.

Dvorského zaradil až na 17. miesto vo svojom zozname Top 50 mladíkov, v ktorom sú aj ďalší slovenskí útočníci Alex Čiernik (24.), Ondrej Molnár (36.) a Samuek Honzek (38).