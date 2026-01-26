Dvorského nezastavila ani kráľovská jazda. Slovák patrí medzi najlepších v tíme

Keď Dalibor Dvorský skóroval v nedeľu do siete Los Angeles, klub St. Louis Blues si pri opise jeho gólu na sociálnych sieťach pomohol známou anglickou riekankou o Humptym Dumptym.
Pôvodný verš o tom, že „ani všetky kráľovské kone a všetci kráľovi muži“ nedokázali opraviť rozbité vajíčko, však vtipne upravili na mieru slovenskému útočníkovi:
„All the king’s horses and all the king’s men, couldn’t stop Dalibor Dvorsky from scoring again.“
Vo voľnom preklade táto fráza hovorí, že „ani všetka jazda a všetci kráľovi muži nedokázali Dvorskému zabrániť v ďalšom góle.“
Dvorský skóroval dvakrát v priebehu dvoch dní a otvára sumár najlepších Slovákov pôsobiach v zahraničí.
V uplynulom týždni (19.1. - 25.1.) zaujali aj útočníci Filip Mešár, Tomáš Tatar a Servác Petrovský a obranca Peter Čerešňák.
Dalibor Dvorský
Autor príspevku z úvodu článku narážal vtipne na fakt, že defenzíva „kráľov“ z Los Angeles bola proti Dvorskému absolútne bezmocná.
Mladý Slovák skóroval po prihrávke od Otta Stenberga aj napriek tomu, že bol obkolesený až trojicou súperových hráčov. Puk poslal presne nad rameno skúseného gólmana Darcyho Kuempera.
VIDEO: Presný zásah Dalibora Dvorského do siete LA aj s vtipným komentárom
Pre Dvorského to bol deviaty gól v prebiehajúcom ročníku. V klubovej produktivite patrí medzi najlepších strelcov, aktuálne mu patrí delené 4. miesto.
Perfektný individuálny večer zakončil úspešným premeneným samostatným nájazdom. Ani to však nestačilo na výhru, Blues podľahli Kings 4:5 po nájazdoch.
Dvorský sa presadil aj v sobotu. Proti Dallasu (2:3) si pripísal piaty presilovkový gól v sezóne a iba tak nadviazal na svoje mimoriadne vydarené obdobie.
„Snažím sa hrať sebavedomo. To je veľmi dôležité," uviedol Dvorský.
VIDEO: Gól Dvorského proti Dallasu
Za uplynulých sedem dní odohral tri zápasy a vo všetkých troch bodoval. Okrem dvoch gólov zaznamenal aj asistenciu proti Winnipegu (1:3).
V januári je s tromi gólmi najlepším strelcom tímu a so štyrmi bodmi na delenej druhej priečke.
St. Louis sa ale nedarí a prežívajú frustrujúcu sezónu. Blues nevyhrali už štyri zápasy v rade, v ligovej tabuľke NHL im patrí predposledné 31. miesto.
Filip Mešár
Nebodoval šesť zápasov, na gól čakal dva týždne. Hoci Filip Mešár neprežíva z hľadiska bodov ideálny ročník, posledný zápas mu vyšiel nadmieru.
V drese Lavalu sa proti Calgary Wranglers blysol bilanciou 1+1 a výrazne pomohol k víťazstvu svojho tímu 5:3, za čo si vyslúžil post druhej hviezdy zápasu.
Slovenský útočník sa presadil po chybe súperovej obrany, ktorú potrestal ukážkou svojich technických zručností – efektným blafákom.
VIDEO: Perfektné zakončenie Filipa Mešára
Pre Mešára to bol zároveň malý míľnik, keďže prvýkrát v AHL pokoril hranicu piatich gólov v sezóne. Aktuálne má na konte 16 bodov (5+11) v 41 zápasoch.
Tomáš Tatar
Tomáš Tatar naznačuje, že smerom k olympiáde naberá ideálnu formu.
Skúsený útočník, ktorý by mal v Miláne viesť Slovensko s veľkou pravdepodobnosťou aj s kapitánskym céčkom, bodoval počas uplynulého týždňa vo všetkých troch dueloch.
V utorok skóroval v hokejovej Lige majstrov do siete švédského tímu Lulea, no Zug po prehre 2:3 ukončil svoju cestu v semifinále.
Práve prehra v európskej súťaži prispela k zmene na trénerskej stoličke Zugu - Michaela Linigera nahradil Kanaďan Benoit Groulx.
Nový tréner zaradil Tatara na krídlo prvej formácie a Slovák sa mu patrične odmenil.
V piatok a v sobotu si pripísal zhodne po jednej asistencii a pomohol k ligovým víťazstvám nad Klotenom (2:1) a Langnauom (3:1).
Zdá sa, že nový tréner má dobrý vplyv nielen na Tatara, ale aj celé mužstvo, ktoré sa potrebovalo po dlhej sérii prehier konečne výsledkovo nakopnúť.
Peter Čerešňák
Tri zápasy a tri body za tri gólové prihrávky. Bilanciu bod na zápas si v týždni udržal aj obranca českých Pardubíc Peter Čerešňák a k pondelkovým 33. narodeninám si dal takmer ideálny darček.
Prvý bod zaznamenal v stredu pri demontáži Komety Brno 7:1. V zápase najskôr skóroval, ale jeho presilovkový gól neuznali rozhodcovia.
Pri ďalšej početnej výhode ale už gól Pardubíc platil a Čerešnák si pri ňom pripísal jubilejný zápis.
Ako 10. obranca v histórii českej extraligy si pripísal 300. bod. V 628 zápasoch zaznamenal aj 73 gólov.
Svoju bilanciu v najvyššej súťaži vylepšil v piatok, keď sa dvoma asistenciami podieľal na výhre 3:2 nad Olomoucom.
Snáď si podobnú formu prenesie aj na blížiacu sa olympiádu, kde bude patriť medzi defenzívnych lídrov slovenského tímu.
Servác Petrovský
Na začiatku sezóny patril v Liberci medzi členov tzv. „spodnej šestky", nastupoval ako krídelník štvrtej formácie.
Servác Petrovský v posledných zápasoch ale dostal šancu na krídle druhej formácie a trénerom dôveru spláca tým najlepším možným spôsobom.
V dvoch dueloch po sebe strelil dva góly a oba mali víťaznú hodnotu, pričom pri oboch mu asistoval reprezentačný spoluhráč Martin Faško-Rudáš.
Petrovský otvoril skóre v piatok proti Komete Brno (4:0), keď sa najlepšie zorientoval v predbránkovom rozruchu.
Ešte krajší moment však prišiel v nedeľu proti Kladnu (2:0): Faško-Rudáš vyslal mladého Slováka do samostatného úniku a Petrovský ho vyriešil pohotovou strelou.
VIDEO: Efektná slovenská spolupráca v Liberci
„Trochu som vyšiel dopredu a Fašo ma krásne našiel. Veľa brejkov som v sezóne nepremenil, vždy som to dával medzi nohy. Bavili sme sa o tom, že musím strieľať hore. Takže som to tam skúsil a konečne sa zadarilo," vysvetlil po stretnutí pre klubový web.
Liberec aj vďaka forme mladého slovenského útočníka ťahá päťzápasovú víťaznú sériu a v tabuľke českej extraligy mu aktuálne patrí druhé miesto.