Colorado obchodovalo s Columbusom. Vymenilo aj útočníka, ktorého získalo len nedávno

DENVER. Klub zámorskej NHL Colorado Avalanche vymenil amerických útočníkov Charlieho Coylea a Milesa Wooda do Columbusu Blue Jackets.

V drese „lavín“ odohral v základnej časti 19 zápasov, v ktorých nazbieral 13 kanadských bodov za 2 góly a 11 asistencií. V play off strelil v 7 zápasoch jeden gól.

Do Colorada prišiel v závere prestupového obdobia v uplynulej sezóne 2024/2025 z Bostonu.

Wood odohral v drese Colorada uplynulé dve sezóny. V základnej časti 2024/2025 mal v 37 zápasoch bilanciu 4 góly a 4 asistencie.

V play off nastúpil do jedného zápasu. Do roku 2029 mu bude plynúť šesťročná zmluva na 2,5 miliónov dolárov ročne.