Miloval každý jeden moment v NHL. Ikona San Jose ukončila kariéru

„Moja hokejová kariéra sa skončila. Už nie som fyzicky schopný hrať. Je to ťažké. Ale je to tak, ako to je.

Miloval som a vážil som si každý jeden moment, keď som mohol hrať v tejto lige. Som hrdý na to, čo som dokázal ako hráč a aj na to, čo sa nám podarilo v San Jose. Z mojej kariéry si odnesiem veľa spomienok,“ uviedol Couture podľa nhl.com.