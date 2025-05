Perry ukázal, že vek je len číslo. Ako tretí najstarší hráč dal dva góly v jednej tretine

EDMONTON. Kanadský hokejový útočník Corey Perry z Edmontonu sa stal tretím najstarším hráčom v histórii NHL, ktorý strelil minimálne dva góly v jednej tretine v zápase play off.

Míľnik dosiahol v treťom semifinálovom zápase Západnej konferencie, v ktorom jeho tím napokon podľahol Vegas 3:4.

Perry strelil dva góly v prvej tretine, v ktorej síce poslal svoj tím do vedenia 2:0, no ešte do prvej prestávky hostia dokázali vyrovnať.