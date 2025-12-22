Rok zakončuje vo výbornej forme. McDavida znovu vyhlásili za hviezdu týždňa

Connor McDavid
Connor McDavid (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|22. dec 2025 o 20:45
Bodoval v desiatich dueloch v rade.

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu sa stal druhýkrát za sebou prvou hviezdou týždňa zámorskej NHL.

Vedenie profiligy za uplynulých sedem dní ocenilo aj brankára Ottawy Linusa Ullmarka a obrancu Zacha Werenskiho z Columbusu.

McDavid skóroval vo všetkých štyroch zápasoch Oilers a s piatimi gólmi i asistenciami mal najlepšiu bilanciu v súťaži.

Edmonton triumfoval v troch zo štyroch stretnutí a v tabuľke Pacifickej divízie sa posunul na tretiu priečku. Dvadsaťosemročný útočník bodoval v desiatich dueloch v rade a so 62 bodmi (23+39) je momentálne najproduktívnejším hráčom NHL.

Ottawa s Ullmarkom zvíťazila vo všetkých troch stretnutiach a od ôsmej pozície v tabuľke Východnej konferencie zaručujúcej účasť v play off ju delí jediný bod.

Švédsky gólman mal 94,3-percentnú úspešnosť zákrokov s priemerom 1,32 inkasovaného gólu na zápas.

Blue Jackets mali bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry, Werenski strelil päť gólov a pridal dve asistencie. V súboji s Anaheimom (4:3 po predĺžení) prihral na víťazný gól Adama Fantilliho.

Potom strelil jediné dva góly pri prehre s Minnesotou (2:5) a stal sa prvým obrancom v histórii klubu, ktorý strelil aspoň dva góly v dvoch zápasoch za sebou. Informácie priniesol portál nhl.com.

