VIDEO: Brutálny zákrok na hviezdneho McDavida. Hráčovi Canucks hrozí suspendácia

Canucks sa ujali vedenia 2:1 na zápasy v semifinálovej sérii play off Západnej konferencie. Boeser predĺžil svoju bodovú sériu na štyri stretnutia.

NEW YORK. Americký hokejista Brock Boeser sa dvoma gólmi a asistenciou podieľal v zámorskej NHL na víťazstve Vancouveru na ľade Edmontonu (4:3).

Záver duelu priniesol nepríjemný krosček Carsona Soucyho do tváre kapitána Oilers Connora McDavida.

Za Draisaitlom zaostáva jeho spoluhráč McDavid so 17 bodmi (2+15), kapitán "olejárov" však v noci na pondelok nebodoval prvýkrát v tohtoročnom play off.

Bodovú sériu si natiahol nemecký útočník Leon Draisaitl, ktorý bodoval v každom z doterajších ôsmich duelov play off. Jeho presný zásah však nič nezmenil na prehre Edmontonu.

"Olejári" raz viedli, dvakrát sa dostali na rozdiel gólu, no brankár Arturs Šilovs zlikvidoval 42 zo 45 striel domácich a bol prvou hviezdou zápasu.

McDavid najskôr reagoval na poštuchnutie seknutím Soucyho, ktorý mu to opätoval. Ako tretí však odzadu prišiel ruský obranca Nikita Zadorov, ktorý uštedril McDavidovi krosček na chrbát a po ňom kanadský center padal smerom dopredu.

Švédsky zadák Mattias Ekholm otvoril skóre stretnutia proti Canucks a stal sa druhým obrancom v histórii organizácie Edmontonu, ktorý skóroval v troch stretnutiach play off za sebou. Pred ním sa to podarilo legendárnemu Kanaďanovi Paulovi Coffeymu.

"Toto musí byť trest. Je to na konci zápasu, krosček priamo do hlavy McDavida. Áno, dostal krosček do chrbta od Zadorova, ale toto je presne zákrok, za ktorý Oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL musí suspendovať Soucyho.

Ak to neurobí, bude to zlyhanie spravodlivosti," povedal Button v rozbore zákroku pre TSN. Hlavní rozhodcovia udelili obrancovi Canucks po záverečnej siréne iba dvojminútový trest.

VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton - Vancouver