Odpútal sa od Jágra a naháňa Gretzkého. McDavid opäť ovládol kanadské bodovanie

Connor McDavid.
Connor McDavid. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. apr 2026 o 08:26
Bodovanie vyhral o osem bodov pred Nikitom Kučerovom.

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid sa stal šiestykrát najproduktívnejším hráčom základnej časti zámorskej NHL.

V záverečnom dueli proti Vancouveru sa štyrmi bodmi za asistencie podieľal na víťazstve 6:1. Celkovo nazbieral 134 kanadských bodov, druhý v poradí Nikita Kučerov zaostal o osem.

Pre 29-ročného McDavida to bola individuálne druhá najlepšia sezóna v kariére. Viac sa mu darilo iba v ročníku 2022/2023, keď získal trofej Arta Rossa za 153 bodov (64+89).

V základnej časti 2025/2026 nastúpil do všetkých 82 zápasov, v ktorých strelil 48 gólov a druhýkrát v kariére nazbieral 90 asistencií.

McDavidove prvenstvo v bodovaní bolo prakticky isté po tom, čo Kučerov nezískal ani bod v záverečnom zápase Tampy Bay proti NY Rangers.

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1

Connor McDavid

Edmonton

82

48

90

138

+17

2.

Nikita Kučerov

Tampa Bay

77

44

86

130

+43

3.

Nathan MacKinnon

Colorado

80

53

74

127

+57

4.

Macklin Celebrini

San Jose

82

45

70

115

+8

5.

Mark Scheifele

Winnipeg

82

36

67

103

+0

6.

Nick Suzuki 

Montreal

82

29

72

101

+37

7.

Martin Nečas

Colorado

78

38

62

100

+47

8.

David Pastrňák

Boston

77

29

71

100

+6

9.

Leon Draisaitl

Edmonton

65

35

62

97

+13

10.

Jason Robertson

Dallas

82

45

51

96

+22

Kanadské bodovanie NHL

Vďaka tomu si Kanaďan udržal štvorbodový náskok na čele, ktorý proti Vancouveru ešte zdvojnásobil.

Tri asistencie si pripísal už prvej tretine a podieľal sa nimi na prvom hetriku Matthewa Savoiea.

McDavid triumfoval v produktivite ligy v rokoch 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023. V uplynulých dvoch sezónach získal Art Ross Trophy Kučerov.

Kapitán Edmontonu sa vyrovnal Gordiemu Howeovi a Mariovi Lemieuxovi, ktorí získali trofej Arta Rossa takisto šesťkrát.

Viac prvenstiev v produktivite dosiahol v kariére iba Wayne Gretzky - 10. McDavid sa v tomto ukazovateli odpútal od Jaromíra Jágra a Phila Esposita, ktorí boli päťkrát najproduktívnejší hráči základnej časti. Už deviatykrát v kariére prekonal métu sto bodov.

Odpútal sa od Jágra a naháňa Gretzkého. McDavid opäť ovládol kanadské bodovanie