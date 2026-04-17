Odpútal sa od Jágra a naháňa Gretzkého. McDavid opäť ovládol kanadské bodovanie

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid sa stal šiestykrát najproduktívnejším hráčom základnej časti zámorskej NHL.
V záverečnom dueli proti Vancouveru sa štyrmi bodmi za asistencie podieľal na víťazstve 6:1. Celkovo nazbieral 134 kanadských bodov, druhý v poradí Nikita Kučerov zaostal o osem.
Pre 29-ročného McDavida to bola individuálne druhá najlepšia sezóna v kariére. Viac sa mu darilo iba v ročníku 2022/2023, keď získal trofej Arta Rossa za 153 bodov (64+89).
V základnej časti 2025/2026 nastúpil do všetkých 82 zápasov, v ktorých strelil 48 gólov a druhýkrát v kariére nazbieral 90 asistencií.
McDavidove prvenstvo v bodovaní bolo prakticky isté po tom, čo Kučerov nezískal ani bod v záverečnom zápase Tampy Bay proti NY Rangers.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1
Connor McDavid
Edmonton
82
48
90
138
+17
2.
Nikita Kučerov
Tampa Bay
77
44
86
130
+43
3.
Nathan MacKinnon
Colorado
80
53
74
127
+57
4.
Macklin Celebrini
San Jose
82
45
70
115
+8
5.
Mark Scheifele
Winnipeg
82
36
67
103
+0
6.
Nick Suzuki
Montreal
82
29
72
101
+37
7.
Martin Nečas
Colorado
78
38
62
100
+47
8.
David Pastrňák
Boston
77
29
71
100
+6
9.
Leon Draisaitl
Edmonton
65
35
62
97
+13
10.
Jason Robertson
Dallas
82
45
51
96
+22
Vďaka tomu si Kanaďan udržal štvorbodový náskok na čele, ktorý proti Vancouveru ešte zdvojnásobil.
Tri asistencie si pripísal už prvej tretine a podieľal sa nimi na prvom hetriku Matthewa Savoiea.
McDavid triumfoval v produktivite ligy v rokoch 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023. V uplynulých dvoch sezónach získal Art Ross Trophy Kučerov.
Kapitán Edmontonu sa vyrovnal Gordiemu Howeovi a Mariovi Lemieuxovi, ktorí získali trofej Arta Rossa takisto šesťkrát.
Viac prvenstiev v produktivite dosiahol v kariére iba Wayne Gretzky - 10. McDavid sa v tomto ukazovateli odpútal od Jaromíra Jágra a Phila Esposita, ktorí boli päťkrát najproduktívnejší hráči základnej časti. Už deviatykrát v kariére prekonal métu sto bodov.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: