McDavid si necháva dvere budúcnosti otvorené. Vezmem si čas na rozhodnutie, povedal

EDMONTON. Kanadský hokejový útočník Connor McDavid si chce v poslednej sezóne kontraktu zobrať čas na rozhodnutie o svojej budúcnosti v Edmontone Oilers.
Dvadsaťosemročný hviezdny center vstupuje do záverečného roka svojej lukratívnej osemročnej zmluvy a po sezóne by sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom. Rokovaniami s vedením klubu nechce rozptyľovať svoj tím.
„Na konci júna som povedal, že mám v úmysle vyhradiť si čas a stále to tak cítim. Vyhradím si čas a prejdem si všetko.
Stále mám však v úmysle vyhrať Stanleyho pohár s Edmontonom. Je to jedna z mojich priorít, ako aj zisk zlatej medaily s Kanadou na olympijskom turnaji.
Prejdem si to s rodinou a agentom,“ citoval portál nhl.com McDavida počas prípravného kempu kanadskej reprezentácie pred budúcoročnými ZOH v Miláne.
McDavid podpísal predošlý kontrakt v júli 2017 v celkovej hodnote 100 miliónov dolárov a s priemerným ročným príjmom 12,5 milióna USD.
„Olejári“ majú za sebou dve neúspešné finálové série v bojoch o Stanley Cup za sebou. V júni tohto roka podľahli Floride Panthers 2:4 na zápasy, s rovnakým súperom prehrali aj finálovú sériu vlani (3:4).
„Všetky možnosti sú na stole. Prechádzame si to, nemám žiadnu preferenciu. Chcem, aby bol tím čo najviac sústredený a pripravený od prvého dňa sezóny. Nepotrebujeme žiadne rozptýlenie. Dám si s tým načas,“ povedal McDavid.
Očakáva sa, že kanadský fenomén si vyslúži kontrakt s najvyšším priemerným ročným príjmom v histórii NHL. McDavid vstúpi do svojej 11. sezóny v profilige.
Má za sebou osem sezón s minimálne 100 bodmi a dosiahnuť métu 1000 bodov sa pred ním podarilo dosiahnuť iba trojici Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Mike Bossy.
Dovedna nazbieral 1082 bodov (361+721) v 712 zápasoch základnej časti, v play off odohral ďalších 96 stretnutí a v nich si pripísal na konto 150 bodov (44+106).
Pokiaľ ho nevyradí z hry zranenie, mal by byť ťahúňom Kanady na olympijskom turnaji v Miláne. Pod piatimi kruhmi sa doteraz nepredstavil, vo februári tohto roka triumfoval s „javorovými listami“ na Turnaji štyroch krajín, tzv. 4 Nations Face-Off.
„Viem, že hokej na tomto turnaji bol najrýchlejší, najtvrdší a najnáročnejší, aký som kedy hral. Neviem si ani predstaviť, aké to bude na olympijských hrách.
To je však to, čo v konečnom dôsledku všetci chcú. Šport na najvyššej úrovni, o tom sú olympijské hry,“ dodal McDavid.