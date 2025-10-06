Ukončil všetky špekulácie o svojej budúcnosti. McDavid predĺžil zmluvu s Edmontonom

EDMONTON. Hviezdny hokejový útočník Connor McDavid ukončil špekulácie o svojej budúcnosti v zámorskej NHL a dohodol sa s Edmontonom Oilers na predĺžení zmluvy.
Nový dvojročný kontrakt na 25 miliónov amerických dolárov mu bude platiť do konca sezóny 2027/2028, informovala agentúra AP.
McDavid vstupuje do posledného roku svojej pôvodnej osemročnej zmluvy na 100 miliónov dolárov, ktorú podpísal v roku 2017. Podľa nového kontraktu bude mať rovnaký ročný plat 12,5 milióna.
„Naša cesta tu pokračuje,“ napísal 28-ročný McDavid v pondelok na sociálnej sieti a pripojil svoje fotografie na ľade v edmontonskej hale Rogers Place.
Kontrakt mohol predĺžiť už od začiatku júla, ale podľa vlastných slov sa s takým dôležitým rozhodnutím nechcel uponáhľať. napokon tak urobil krátko pred štartom nového ročníka profiligy.
V Edmontone odohral doteraz desať sezón a v uplynulých dvoch priviedol tím až do finále Stanleyho pohára. V oboch prípadoch v ňom Oilers nestačil na Floridu.
Nová zmluva nedosahuje úroveň nedávnej rekordnej dohody Kirilla Kaprizova s Minnesotou, ktorá znie na osem rokov s ročným platom 17 miliónov USD.
McDavid sa rozhodol pre nižší a krátkodobejší kontrakt s jasnou ambíciou získať Stanleyho pohár s Edmontonom.
„Connorovu oddanosť nášmu tímu a nášmu mestu prekonáva len jeho výnimočné zameranie na prinavrátenie Stanley Cupu fanúšikom Edmontonu Oilers,“ povedal generálny manažér klubu Stan Bowman.
McDavid získal okrem ďalších ocenení trikrát Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL (2017, 2021, 2023).
Na konte má v 712 stretnutiach spolu 1082 bodov (361+721), v play off pridal 150 bodov (44+106) v 96 zápasoch.