Pripomína Gretzkého, je z iného sveta. McDavid dokazuje, že je najlepší na planéte

EDMONTON. Ak si niekto myslí, že Connor McDavid je len hráč do základnej časti, musí byť vyvedený z omylu. Najlepší hráč na svete ukazuje, že dominovať vie aj v play off.

Jeho vlastný tréner ho rád opisuje slovami "z iného sveta" a veru, tak to často aj vyzerá.

Edmontonu Oilers pomohol poraziť Los Angeles Kings v prvom kole a teraz je ich najlepším hráčom aj v tzv. bitke o Albertu proti Calgary.

Jeho bodová produkcia naberá nevídané podoby. Za 30 posledných rokov nedosiahol v play off nikto 20 bodov rýchlejšie ako on. McDavid na to potreboval len deväť zápasov. To naposledy dokázal Mario Lemieux v roku 1992.