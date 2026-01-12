NHL má prvého odvolaného trénera. K zmene sa odhodlali v Columbuse

Prvým odvolaným koučom v sezóne NHL sa stal Dean Evason v Columbuse. Nahradil ho Rick Bowness, ktorý obnovil trénerskú kariéru.
Blue Jackets, ktorí aktuálne uzatvárajú tabuľku Východnej konferencie, o zmene informovali na svojom webe.
Šesťdesiatjedenročný Evanson pôsobil na lavičke Columbusu druhú sezónu. Vo funkcii ho nezachránilo ani nedeľňajšie víťazstvo 3:2 v predĺžení na ľade Utahu, ktorým tím ukončil sériu štyroch porážok.
Blue Jackets majú po 45 zápasoch 45 bodov a sedem ich delí od postupových pozícií do play off.
Bownes, ktorý 25. januára oslávi 71. narodeniny, naposledy pôsobil vo Winnipegu, kde v roku 2024 ukončil trénerskú kariéru.
Teraz sa vracia a Columbus bude v NHL jeho ďalším pôsobiskom ešte po Bostone, Ottawe, newyorských Islanders, Phoenixe a Dallase, s ktorým hral v roku 2020 neúspešne finálovú sériu Stanleyho pohára s Tampou Bay.
