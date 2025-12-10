Retro návrat pokračuje. Colorado nastúpi proti Montrealu opäť v dresoch Nordiques

Momentka zo zápasu Montreal - Colorado. Avalanche nastúpili na stretnutie v spomienkových dresoch Quebecu Nordiques.
Momentka zo zápasu Montreal - Colorado. Avalanche nastúpili na stretnutie v spomienkových dresoch Quebecu Nordiques. (Autor: TASR/AP)
10. dec 2025
Klub musel požiadať vedenie ligy o výnimku.

Hokejisti Colorada Avalanche nastúpia 29. januára na ľade Montrealu Canadiens v alternatívnych dresoch z čias Quebecu Nordiques.

Vedenie NHL schválilo žiadosť vedenia klubu, ktorý musel požiadať výnimku, keďže už absolvoval povolených sedem zápasov v alternatívnych dresoch.

Klub prezentoval snahu odohrať duel v dresoch Nordiques aj na ľade bývalého súpera Nordiques z rovnakej provincie.

Návrat do retro dresov je súčasť osláv 30. výročia sťahovania klubu z Quebecu do Colorada. Výkonný riaditeľ Montrealu Canadiens Geoff Molson pozitívne reagoval na žiadosť Avalanche.

Rivalita medzi klubmi Quebec Nordiques a Montrealom Canadiens patrila najmä v 80-tych rokoch k najvyhrotenejším v NHL.

Skončila sa presťahovaním klubu z Quebecu do Denveru. Avalanche hneď v prvej sezóne po zmene pôsobiska i názvu získali Stanleyho pohár, čo sa ich predchodcom Nordiques nikdy nepodarilo.

NHL

Retro návrat pokračuje. Colorado nastúpi proti Montrealu opäť v dresoch Nordiques
dnes 12:34
