Potešia so Slafkovským fanúšikov Montrealu? Caufield podpísal lukratívnu zmluvu

Dvadsaťdvaročný Američan by bol po uplynutí sezóny obmedzeným voľným hráčom. S novou zmluvou ročne v platovom strope zaberie 7,85 miliónov až do konca sezóny 2030/31.

Cole Caufield sa v uplynulej sezóne trápil so zranením a stihol odohrať len 46 zápasov. V drese Habs zaknihoval 36 bodov za 26 gólov a desať asistencií.

Strelec v NHL počas uplynulých troch sezón odohral 123 duelov so ziskom 84 bodov (53+31). Krátko po vstupe do profiligy zažil v covidovej bubline spanilú jazdu až do finále Stanley Cupu, kde hráči Montrealu podľahli Tampe Bay. Caufield mal vtedy 12 bodov v 20 play-off zápasoch.