Posledný krok k Stanley Cupu? Giroux môže zamieriť do Colorada

Tento článok je súčasťou špekulatívno-analytického seriálu redakcie Oh my Hockey o možných výmenách počas uzávierky prestupov v NHL.

„Je to zrejme najhorší rok, odkedy som tu. Nie je to pozícia, na ktorej chcem byť,“ povedal Giroux po jednom zo zápasov a tvrdil, že si musí pohovoriť s manažmentom o budúcnosti klubu a jeho role v ňom.

Povedal, aby fanúšikovia sledovali tento klub, pretože sa im zranili Landeskog a Girard. „Myslím si, že im to môže otvoriť možnosti,“ dodal.

Jeho kolega a známy insider Eliotte Friedman ale neskôr prehovoril o možnosti, ktorá sa otvára v Colorade: „Myslím si, že Colorado spraví niečo veľké, myslím si, že tento rok vidia ako rok, keď do toho dajú všetko.“

Títo hráči dohromady zaberajú 12 miliónov v platovom strope, ich neprítomnosť by umožnila množstvo flexibility.

Na výmenu je potrebný súhlas samotného hráča. Giroux má v zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti bez jeho povolenia. Lákadlom pre neho bude fakt, že Avalanche patria k najväčším favoritom na víťazstvo pohára.

Novinár a insider Adrian Dater vo februári prišiel s informáciou, že Giroux by akceptoval výmenu do Colorada a potenciálne aj do St. Louis či Minnesoty.