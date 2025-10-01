Skončil ešte pred začiatkom sezóny. Slovenský obranca sa okamžite porúča z NHL

Christián Jaroš.
Christián Jaroš. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. okt 2025 o 21:14
V hlavnom kempe skončil aj útočník Los Angeles Martin Chromiak.

COLUMBUS. Klub zámorskej NHL Columbus Blue Jackets umiestnil slovenského hokejistu Christána Jaroša na nepodmienečnú waiver listinu, z čoho vyplýva, že jeho kontrakt bude predčasne ukončený.

Dvadsaťdeväťročný obranca sa vrátil bojovať o miesto v najlepšej lige sveta po troch rokoch, počas ktorých pôsobil v ruskej KHL. S Blue Jackets podpísal v lete jednoročnú dvojcestnú zmluvu.

V klube odohral košický rodák jeden prípravný duel. Pri domácej prehre Columbusu s Buffalom 0:4 si pripísal až tri mínusové body.

Ako informovali novinári z prostredia klubu, Jaroš opustil mužstvo už pred niekoľkými dňami z dôvodu, že spolu s priateľkou očakávali príchod potomka.

Jaroš za 5 sezón v NHL odohral za Ottawu, San Jose a New Jersey 94 zápasov a získal 14 bodov. 

Koniec aj pre Chromiaka

V hlavnom kempe nebude pokračovať ani slovenský hokejista Martin Chromiak. Klub zámorskej NHL Los Angeles Kings ho chce poslať do farmárskeho tímu Ontario Reign v AHL, predtým ho však musel zaradiť na waiver listinu. Odtiaľ si ho môže v priebehu 24 hodín stiahnuť iný klub profiligy.

Dvadsaťtriročný krídelník strávil v Ontariu uplynulé tri sezóny, v minulom ročníku odohral v drese Reign celkovo 71 stretnutí s bilanciou 19 gólov a 21 asistencií.

Účastník MS 2023 i 2025 na svoju premiéru v prestížnej NHL naďalej čaká. „Králi“ si vybrali Chromiaka v drafte v roku 2020 zo 128. miesta.

NHL

