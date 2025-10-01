Skončil ešte pred začiatkom sezóny. Slovenský obranca sa okamžite porúča z NHL

COLUMBUS. Klub zámorskej NHL Columbus Blue Jackets umiestnil slovenského hokejistu Christána Jaroša na nepodmienečnú waiver listinu, z čoho vyplýva, že jeho kontrakt bude predčasne ukončený.
Dvadsaťdeväťročný obranca sa vrátil bojovať o miesto v najlepšej lige sveta po troch rokoch, počas ktorých pôsobil v ruskej KHL. S Blue Jackets podpísal v lete jednoročnú dvojcestnú zmluvu.
V klube odohral košický rodák jeden prípravný duel. Pri domácej prehre Columbusu s Buffalom 0:4 si pripísal až tri mínusové body.
Ako informovali novinári z prostredia klubu, Jaroš opustil mužstvo už pred niekoľkými dňami z dôvodu, že spolu s priateľkou očakávali príchod potomka.
Jaroš za 5 sezón v NHL odohral za Ottawu, San Jose a New Jersey 94 zápasov a získal 14 bodov.
Koniec aj pre Chromiaka
V hlavnom kempe nebude pokračovať ani slovenský hokejista Martin Chromiak. Klub zámorskej NHL Los Angeles Kings ho chce poslať do farmárskeho tímu Ontario Reign v AHL, predtým ho však musel zaradiť na waiver listinu. Odtiaľ si ho môže v priebehu 24 hodín stiahnuť iný klub profiligy.
Dvadsaťtriročný krídelník strávil v Ontariu uplynulé tri sezóny, v minulom ročníku odohral v drese Reign celkovo 71 stretnutí s bilanciou 19 gólov a 21 asistencií.
Účastník MS 2023 i 2025 na svoju premiéru v prestížnej NHL naďalej čaká. „Králi“ si vybrali Chromiaka v drafte v roku 2020 zo 128. miesta.