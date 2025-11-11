Carolina prišla na niekoľko mesiacov o svojho obrancu. Má za sebou operáciu

RALEIGH. Kanadský hokejista Charles-Alexis Legault podstúpil operáciu natrhnutých extenzorových šliach na pravej ruke.
Podľa agentúry AP bude obranca Caroliny pauzovať po zákroku tri až štyri mesiace. Hurricanes ho umiestnili na listinu zranených hráčov.
Legault v nedeľnom zápase s Torontom uštedril bodyček Nicovi Robertsonovi a následne sa zapojil do šarvátky pred striedačkou Maple Leafs.
Potom zhodil rukavice s Bobbym McMannom, po hite sa ocitol na ľade, kde si zrejme nešťastne porezal ruku na korčuli Robertsona.
Dvadsaťdvaročný bek absolvuje svoju prvú sezónu v NHL, za Hurricanes odohral osem stretnutí so ziskom gólu a asistencie.
Doteraz pôsobil v nižšej zámorskej súťaži AHL, kde v drese Chicaga Wolves nazbieral tri góly a 11 asistencií v 63 zápasoch.
