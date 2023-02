V Česku skórovali až šiesti Slováci, prehral majster aj líder tabuľky

PRAHA. Slovenský hokejový útočník Lukáš Cingel prispel presným zásahom v piatkovom zápase 47. kola českej Tipsport extraligy k víťazstvu Hradca Králové na ľade majstrovského Třinca 2:1.

Skóre otvoril v 32. minúte jeho krajan Samuel Buček, no hosťom sa v záverečnej tretine podarilo otočiť skóre. Mountfield vyhral ôsmy zápas v sérii a upevnil si štvrté miesto v tabuľke, ktoré garantuje priamy postup do štvrťfinále play off.

V piatkovom programe sa zo slovenských korčuliarov strelecky presadili aj Kristián Pospíšil, Martin Faško-Rudáš, Peter Čerešňák a Rastislav Dej.