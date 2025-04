ONLINE: HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno dnes, Tipsport extraliga LIVE (finále - 7. zápas)

HC Dynamo Pardubice



Před sezónou jeden ze dvou kandidátů na titul a celek s nejvěhlasnějšími posilami z celé ligy, Dynamo Pardubice. Tým z města perníku dlouho plnil všechna očekávání, nepovedená jarní část a finiš základní části ho posunuly až na třetí místo tabulky. Před Pardubicemi se umístila favorizovaná Sparta a sok Dynama, Mountfield HK. Po 52 zápasech Pardubice vstupovaly do play off jako ne úplně přímý favorit na zisk Masarykova poháru. Jak každý hokejový fanoušek ale ví, play off je "jiná soutěž" a Dynamo Pardubice je toho přímým důkazem.



Ve čtvrtfinále Pardubice čekaly na to, kterého soupeře po předkole obdrží. Předkolo ukázalo na České Budějovice, se kterými mnozí odbornící předpovídali vyrovnanou a napínavou sérii, které rozuzlení mohlo skončit vítězstvím kohokoliv. Dynamo si ale předpovědi vzalo "osobně" a "k srdci", čtvrtfinálová série tak skončila velice rychle, a to už po čtyřech odehraných utkáních poměrem 4:0 pro Dynamo.



Semifinálová série divákům nabídla východočeské derby mezi Dynamem a Mountfieldem HK, repete čtvrtfinále z minulého roku, ve kterém Pardubice zvítězily 4:1. Stejným poměrem skončil i střet těchto dvou soupeřů letos, ačkoliv byl výsledek stejný, tak letos byla série mnohem jednoznačnější. Dynamo Pardubice svého soka přehrálo rychlým a účinným způsobem, díky čemuž si zajistilo po roce opět místenku ve finále.



HC Kometa Brno



Moravský celek z druhého největšího města České republiky odehrál solidní základní část, po které se o pouhé dva body kvalifikoval před Českými Budějovicemi přímo do čtvrtfinále. Bilance Komety po základní části byla následující, z 52 odehraných utkání dokázala vyhrát za tři body 21 duelů, ze 17 naopak nebrala ani bod. Když zápas došel až do nastaveného času, Kometa shodně 7krát zvítězila a 7krát soupeři podlehla. Brněnští tak přeskočili předkolo play off a na svého čtvrtfinálového soka čekali.



Do play off vstoupilo Brno 18. března proti Karlovým Varům. Od této série se očekávala vyrovnaná a napínavá bitva, ve které byla ale Kometa favoritem. Předpovědi se celkem přesně naplnily a modrobílí tak přes celek ze západních Čech přešli poměrem 4:2 na zápasy.



Jako druhý se Kometě do cesty nepostavil nikdo jiný, než Sparta Praha, vítěz poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. V této sérii sice Brno nebylo favoritem, ale po úvodním vítězství a následném střídání vítězů jednotlivých utkání se Kometa se Spartou dostaly do sedmého, rozhodujícího zápasu. V zápase o všechno se celek z Moravy suverénního favorita nezalekl a naprosto dominantním výkonem si vybojoval účast ve finále.





Finále



Nejdůležitější série celé sezóny, série, na kterou se upírají zrak všech hokejových fanoušků v celé České republice, série, která rozhodne o tom, kdo získá pohár T.G. Masaryka pro vítěze Tipsport Extraligy ledního hokeje za sezónu 2024/2025!



Dynamo zahajovalo sérii na domácím ledě a bylo v pozici favorita. Kometa ale hned v prvním utkání ukázala, že ve finále není náhodou a v prodloužení gólem Rhetta Hollanda získala první bod v sérii vítězstvím 1:2 pp. Druhý domácí zápas si Dynamo povedenou druhou třetinou, ve které za méně než minutu otočili skóre utkání, a skvěle odbráněnou třetí pohlídalo, výsledkem 2:1se tak do Winning Group Arény jelo za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy. V Brně měla série velice obdobný scénář, první duel brali hosté poměrem 1:4 a ten druhý si domácí celek herní převahou pohlídal, když zvítězil vysoko 7:4.



Pardubická Enteria tak mohla přivítat fanoušky k pátému duelu, do kterého Kometa vstoupila jak se sluší a patří, v prvních dvou třetinách Dynamo k ničemu nepustila a v té třetí vedení nakonec po dlouho přetrvávajícím tlaku domácích udržela. První mečbol byl na světě a na hokejkách ho měli právě hokejisté z Moravy. Brněnská hala za přítomnosti medailí a Masarykova poháru hostila šesté finálové utkání. Domácí celek pravděpodobně podlehl velké tíze okamžiku a podlehl Dynamu, které vedl řádící kapitán Lukáš Sedlák, vysoko 1:5.



Vše tedy směřuje k dnešnímu dni, k šesté hodině, k tomuto okamžiku! Dokáže Dynamo Pardubice po letech smůly konečně pozvednout nad hlavy Masarykův pohár nebo se titulu zmocní nenápadný černý kůň tohoto play off Kometa Brno? To vše bude jasné po konci dnešního duelu!



Klíčoví hráči



HC Dynamo Pardubice:

Lukáš Sedlák – 15 KB (6+9)

Roman Červenka – 19 KB (5+14)

Jan Mandát – 11 KB (7+4)



HC Kometa Brno

Michal Postava – 93,8 %, 2,09 průměr inkasovaných gólů na zápas

Jakub Flek – 9 KB (7+2)

Peter Mueller – 12 KB (6+6)