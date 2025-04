ONLINE: HC Dynamo Pardubice - HC Komena Brno dnes, česká extraliga LIVE (finále play-off - 2. zápas)

Zdravím Vás u přenosu 2. zápasu finálové série hokejové Tipsport extraligy mezi týmy HC Dynamo Pardubice a HC Kometa Brno. Oba týmy se do finále probojovaly zcela jinou cestou, Dynamo poměrně jednoznačně odklidilo z cesty východočeského rivala z Hradce Králové. Zato brněnská Kometa vyzrála v rozhodujícím sedmém zápase na Spartu.



Finálové série začala lépe pro hostující Kometu, která zvítězila 2:1 v prodloužení, když rozhodl sváteční střelec Rhett Holland. Zápas to byl poměrně vyrovnaný, když měly dobré pasáže oba týmy. Do vedení dostal Dynamo navrátilec do sestavy Lukáš Sedlák, který v přesilové hře tečoval puk za záda Postavy. Po zmatcích na brankovišti zakončil přesně do šibenice pohotový Arttu Ilomäki. Zápas tak šel do prodloužení, kde přesně usměrněnou střelou do rozhozené pardubické obrany rozhodl Rhett Holland.



Nejproduktivnější hráči HC Dynamo Pardubice v play off:



Roman Červenka (útočník) – 13 bodů (5+8) / 9 z.

Peter Čerešňák (obránce) – 10 bodů (3+7) / 10 z.

Lukáš Sedlák (útočník) – 8 bodů (2+6) / 8 z.



Nejproduktivnější hráči HC Kometa Brno v play off:



Peter Mueller (útočník) – 10 bodů (6+4) / 14 z.

Adam Zbořil (útočník) – 8 bodů (1+7) / 14 z.

Hynek Zohorna (útočník) – 7 bodů (2+5) / 13 z.