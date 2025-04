ONLINE: Kometa Brno - Pardubice dnes, Tipsport extraliga LIVE (finále play-off, 6. zápas)

HC Dynamo Pardubice:



Během pátečního podvečera se páté utkání finálové série odehrálo na ledě Východočechů, díky čemuž tak mělo právě Dynamo na své straně výhodu domácího prostředí. Té však Pardubičtí řádně využít nedokázali. Po prvních dvou třetinách ztráceli na hostující celek již tři branky a o dorovnání této ztráty postupně usilovali až do samotného závěru celého klání. První branku zaznamenal až v počátku posledního dějství Robert Kousal během vlastní přesilové hry. Pro čtyřiatřicetiletého útočníka to tak byla vůbec první branka v rámci play-off. Na dostřel jediného gólu následně Dynamu dopomohl Jáchym Kondelík (4+3), ani jeho branka však Východočechům na vyrovnání nestačila.



Svoji čtrnáctou asistenci ve vyřazovací části si na své osobní konto připsal zkušený reprezentant Roman Červenka (5+14), který i nadále dominuje kanadskému bodování mužstva a má na svědomí také nejvíce asistencí z celého pardubického kádru. Gólově se dle statistik naopak nejvíce prosazuje Jan Mandát. Ten se v rámci play-off prosazoval doposud celkem šestkrát, tři z těchto branek zaznamenal v předešlém duelu na brněnské půdě. V brankovišti Východočechů se doposud představil pouze jediný z tamních brankářů Roman Will. I skrze vesměs vysoký počet inkasovaných gólů v posledních několika utkáních si stále drží lehce nadprůměrnou úspěšnost, která momentálně činí 93.15 %.