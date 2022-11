Česi chystajú oslavy výročia Nagana. Pozvali si Slovákov

BRATISLAVA. Praha bude vo februári 2023 hostiť exhibíciu medzi legendami Česka a Slovenska pri príležitosti 25. výročia zisku olympijského zlata pre tím ČR na ZOH 1998 v japonskom Nagane.

"Veľmi sa na to teším. Najmä v kontexte výročia najväčšieho úspechu nášho hokeja. Pre nás všetkých je to vynikajúca príležitosť stretnúť sa. Neznamená to však, že sa nepobijeme o víťazstvo," poznamenal Martin Ručinský, ktorý bol členom českého zlatého tímu v Nagane.

"Rivalita tam bude, aj keď v súčasnosti už skôr len taká kamarátska. Nedáme chlapcom zo Slovenska nič zadarmo a naši fanúšikovia budú isto spokojní."