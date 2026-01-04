Zvolen hlási príchod ofenzívneho obrancu so značným potenciálom. Draftovala ho Florida

Hokejový klub HKM Zvolen oznámil meno novej posily. Stal sa ňou 26-ročný kanadský obranca Carter Berger.
Carter prešiel vstupným draftom NHL v roku 2019, keď si ho v 4. kole vybrala organizácia Florida Panthers.
Ofenzívne ladený bek má za sebou pôsobenia v NCAA, AHL aj ECHL. V minulej sezóne zaznamenal prechod do profesionálneho hokeja.
S výnimkou jedného štartu v AHL ju odohral v ECHL v drese Bloomington Bison, kde nazbieral 33 bodov v 67 zápasoch a stal sa druhým najproduktívnejším bekom svojho tímu.
Prebiehajúci ročník začal v AHL v tíme Lehigh Valley Phantoms, kde v 12 štartoch získal 3 body a následne sa presunul späť do ECHL, kde získal 9 bodov v 11 stretnutiach v službách Reading Royals. Informoval HKM Zvolen.