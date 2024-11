ONLINE: Calgary Flames - New Jersey Devils dnes NHL LIVE (Pospíšil, Tatar, Nemec)

Calgary po výborném vstupu do sezony zabředlo do herní krize. Prohrálo čtyřikrát v řadě, naposledy 1:5 v Utahu a propadá se tabulkou Západní konference. Aktuálně figuruje na osmém místě a zatím těží z toho, že v prvních šesti zápasech sezony dokázalo vždy bodovat a posbíralo 11 bodů. V dalším utkání přivítají Flames na svém ledě New Jersey, které si také prošlo krizí se čtyřmi prohrami v řadě, ale v posledních dvou duelech se výrazně zlepšilo. Napřed doma porazilo 6:2 Anaheim a poté deklasovalo 6:0 Vancouveru na ledě soupeře.



V minulé sezoně se oba celky radovaly z jednoho vítězství, vždy triumfoval hostující celek. New Jersey vyhrálo na ledě Calgary 4:2 a Calgary vyhrálo na ledě NJ 5:3.