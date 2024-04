Makar potvrdil svoju extratriedu a zaradil sa medzi legendy, Ovečkin nevystrelil ani raz

NEW YORK. Kanadský hokejový obranca Cale Makar dosiahol v nočnom zápase NHL na ľade Winnipegu svoju 50. asistenciu v play off.

Bolo to šiestykrát v histórii NHL, čo sa séria play off začala šesťgólovou tretinou.

Predtým sa on delil s Ryanom Johansenom a Ryanom Ellisom. Josi, ktorý celú doterajšiu kariéru odohral v drese "predátorov" je zároveň so 43 bodmi historicky najproduktívnejší obranca klubu v play off.

Pre skúseného útočníka to bol iba štvrtý zápas z celkových 148 v play off, v ktorom nevystrelil na bránku. Capitals všetky štyri prehrali.

Na duel bude mať nepríjemné spomienky obranca Washingtonu Vincent Iorio. Bol to pre neho prvý zápas vo vyraďovacej časti NHL, no skončil sa pre neho už v prvej tretine, keď po zákroku Alexisa Lafreniera vrazil hlavou do mantinelu a do hry už nezasiahol.

Hráč domácich nedostal ani menší trest. "Bolo to hraničné. Je to mladý hráč, mrzí ma, že sa mu to stalo. Asi potrebuje rýchlejšie posúvať puk. V tejto chvíli ešte nevieme, na koľko dní bude mimo hry," povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery.

Pre Ioria to bol prvý súťažný zápas po takmer mesiaci, predošlý duel odohral ešte 27. marca v drese farmárskeho tímu Hersey Bears.

V základnej časti NHL nastúpil za Capitals v 6 dueloch, prevažnú časť ročníka strávil v AHL.