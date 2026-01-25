Čajkovský predčasne skončil vo Švajčiarsku, chce sa vrátiť na Slovensko

Vo Švajčiarsku odohral len šesť zápasov.

Slovenský hokejový obranca Michal Čajkovský predčasne ukončil svoje pôsobenie vo švajčiarskom klube HC Ambri-Piotta, s ktorým v novembri podpísal kontrakt do konca sezóny.

Z osobných dôvodov sa však chce vrátiť na Slovensko, informoval klub v nedeľu v oficiálnom stanovisku.

„Hráč vyjadril želanie vrátiť sa na Slovensko z osobných dôvodov a klub jeho žiadosti vyhovel,“ uviedol klub Ambri-Piotta na svojom webe.

Tridsaťtriročný zadák zaň odohral iba šesť ligových duelov, v decembri vypomohol Fribourgu na Spenglerovom pohári.

V uplynulých deviatich rokoch odohral spolu 444 zápasov v KHL v dresoch Avtomobilistu Jekaterinburg, Dinama Moskva, Sibiru Novosibirsk a Spartaka Moskva. Nazbieral v nich 64 gólov a pridal 130 asistencií.

Predchádzajúce dve sezóny strávil v moskovskom Spartaku. V minulosti pôsobil aj v nižších zámorských súťažiach a v Sparte Praha.

Čajkovský reprezentoval Slovensko na troch svetových šampionátoch a dvoch olympijských hrách, z Pekingu 2022 má bronzovú medailu.

