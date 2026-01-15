ONLINE: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Buffalo Sabres a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese Canadiens sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
ONLINE PRENOS: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
16.01.2026 o 01:00
Buffalo
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose zámorskej NHL, keď sa proti sebe postaví Buffalo Sabres a Montreal Canadiens.
Buffalo sa môže pochváliť skvelou formou, keď za posledných 16 zápasov neuspelo len v dvoch prípadoch. Navyše po tesnej prehre s Floridou 3:4 uspeli v nasledujúcom zápase, keď zdolali Philadelphiu 5:2. Montreal naopak sériu na vonkajšom ľade neodštartoval ideálne, keď podľahol Washingtonu 2:3 po predĺžení.
V zápase budeme sledovať aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorý nastúpi v drese Canadiens.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
