Počúva názory, no má svoju hlavu. Naproduktívnejším Slovákom sa stal Buček

BANSKÁ BYSTRICA. Najproduktívnejším slovenským hokejistom v Tipos extralige je po skončení základnej časti nitriansky útočník Samuel Buček. V záverečnom 54. kole si v Banskej Bystrici po výhre 4:2 pripísal ďalšie dve asistencie a práve o dva body predstihol Samuela Takáča zo Slovana. Pred ním sú v tabuľke produktivity iba zahraniční hráči, celkovo siedmi. „Priznám sa, že nesledujem tabuľku produktivity. Neviem, ťažko sa mi to nejako hodnotí, lebo počúvam nejaké názory, no ja mám svoju hlavu. Myslím si, že som bol dosť produktívny, no hlavne som mal radosť z ostatných chlapcov, ktorým sa tiež bodovo darilo a mali sme rozložené sily vo všetkých štyroch formáciách celú sezónu.

Takže každá lajna mohla rozhodnúť zápas, čo sa aj prejavilo v určitých úsekoch sezóny. Myslím si, že toto môže byť kľúčové do play-off,“ reagoval na svoju produktivitu Buček, ktorý zaznamenal celkovo 48 bodov v 53 odohraných zápasoch za 26 gólov a 22 asistencií. Je aj najlepším strelcom v extralige spomedzi Slovákov. Dopomohli mu k tomu i zahraniční spoluhráči v prvom útoku Gill a Descheneau, ktorí sa najmä v závere základnej časti bodovo chytili. Pod Urpínom strelil Gill gól a Deschenau zaznamenal tri body za gól a dve asistencie. VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Nitra (54. kolo)

„Mám dobrých spoluhráčov do prvej lajny. Myslím si, že je to už dobré, no stále môžeme byť ešte lepší, je tam čo vylaďovať. Som rád, že sme dali v Bystrici góly a celkovo aj opticky je hra lepšia. Teraz sa už začína nová súťaž. Viem si predstaviť, že budeme ešte lepší, no je na nás ako k tomu pristúpime,“ podotkol Buček, ktorého obzvlášť tešilo, že Nitrania tromi výhrami za sebou nad Banskou Bystricou prelomili negatívnu sériu prehier s týmto odvekým rivalom:

„V Bystrici sa vždy hrá ťažko, pretože je tu špecifické klzisko a nie veľa hráčom to sedí. My sme radi, že sme vyhrali trikrát za sebou nad Banskou Bystricou, pretože mali sme s nimi v minulosti negatívnu sériu a ja som bol toho súčasťou. Takže som rád, že sme to teraz zlomili. Pozeráme sa však už dopredu. Začína nová súťaž a chceme v play-off podávať od prvého zápasu dobré výkony.“ Nitra si v play-off zmeria sily o deväť dní 17. marca doma s Popradom. Buček je v otázke postupu optimistom: „Vieme že Poprad má kvalitných hráčov, ale to máme aj my. Ak budeme hrať náš najlepší hokej, tak môžeme zdolať hocikoho. Bude to trošku iné oproti minulému roku, teda vtom, že my budeme v pozícii favorita. Možno bude na nás väčší tlak, ale myslím si, že sme tu dosť skúsení hráči na to, aby sme ten tlak ustáli, vyrovnali sa s ním a boli aj úspešní.“

Pokým Nitra ukončila základnú časť na treťom mieste, Banskobystričania sa umiestnili na piatej priečke. V play-off nastúpia v rovnaký deň ako Nitrania, avšak na ľade štvrtej Žiliny. „Cieľ, ktorý sme mali v základnej časti, sme splnili. Sme v prvej šestke. Tento posledný zápas proti Nitre sme chceli vyhrať, čo sa žiaľ nepodarilo, ale o chvíľu začína nová súťaž, kde chceme byť úspešní,“ uviedol banskobystrický kapitán Vojtech Zeleňák a k súperovi v pla off dodal: „Na Žilinu sme ešte nemysleli tento týždeň, pripravovali sme sa na zápas s Nitrou, chceli sme ho vyhrať a naladiť sa na play-off. V tých vrchných poschodiach si človek asi nevyberie, máme Žilinu, berieme ju a budeme s ňou bojovať. Je to celkom dobrý súper, Žilinčania sú veľmi silní v domácom prostredí. Majú veľa rýchlych korčuliarov, takže je to silný a ťažký súper pre nás.“

V podobnom duchu to vidí aj bystrický útočník Dávid Šoltés: „Žilina hrá túto sezónu veľmi dobrý hokej, budeme sa im snažiť uchmatnúť aspoň u nich jeden zápas a keď to nastane, pôjde trochu výhoda na našu stranu. Budeme sa to potom snažiť využiť. Každý chce začínať doma, ale budeme to brať ako možno výhodu pre nás. Žilina je nepríjemný súper, majú dobrých korčuliarov, hrajú rýchly hokej, fyzický hokej. Musíme sa na nich dôkladne pripraviť cez nasledujúci týždeň. Myslím si, že to bude vyrovnaná séria a dúfam, že so šťastným koncom pre nás. VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS