Dvadsiatku posilnil brankár zo zámoria, pribudol aj člen Ramsayho tímu

TRURO. V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov pred MS juniorov 2023 nastala zmena na brankárskom poste.

"Adam Gajan v decembri poskočil z NAHL do USHL a aj v kvalitnejšej súťaži pokračoval v dobrých výkonoch."

"V hľadáčiku smerom k šampionátu sme mali celkovo piatich brankárov. Troch sme povolali do reprezentačného kempu, ďalších dvoch sme nechali ešte odchytať ligové zápasy." povedal pre hockeyslovakia.sk tréner brankárov Slovenska U20 Peter Kosa.

Osemnásťročný Gajan zažíva premiérovú sezónu v zámorí. Začal ju v NAHL v tíme Chippewa Steel, kde odchytal 16 zápasov s úspešnosťou zákrokov 92 percent. Následne putoval do klubu Green Bay Gamblers v USHL, kde zasiahol do dvoch duelov.

"Po mojom príchode do Severnej Ameriky a zápasoch v NAHL sa všetko dalo do pohybu. Viacero klubov z USHL o mňa prejavilo záujem a rozprávalo sa s trénerom. Nechcel som však opustiť Chipewu, ktorá mi pomohla. V Green Bay by som mal byť iba na desať zápasov a potom sa vrátim späť," prezradil Gajan.

V utorok však trénovala iba dvojica brankárov, keďže Gajanovi ešte nedorazil výstroj.