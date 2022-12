Začínal na francúzskom štadióniku. Je kráľom USHL, bude jednotkou Slovenska?

Devätnásťročný Nitran je pripravený na novú výzvu. S reprezentáciou nemá veľa skúseností, no jeho raketový rast ho predurčuje do roly kandidáta na post brankárskej jednotky Slovenska na blížiacich sa MS do 20 rokov , čo potvrdil aj Rastislav Staňa.

Aby mohol naďalej rásť, nasledovalo sťahovanie do Nitry a potom do USA. Tam je dnes najlepším brankárom prestížnej USHL a už ho kontaktujú aj známe univerzity.

Prvý prípravný zápas Slovenska pred majstrovstvami sveta do 20 rokov proti Nemecku sa skončil prekvapivou prehrou 0:5. Čo sa stalo?

Bol to len prvý zápas, z ktorého sa musíme poučiť. Výsledok podľa mňa nezodpovedá tomu, ako sme hrali.

Nenalomilo to trochu náladu v kabíne?

Bola to trochu studená sprcha. Otvorilo nám to oči, aby sme pochopili, o čom je medzinárodný hokej. Ako však hovorím, bol to prvý zápas, verím, že to bude už len lepšie.