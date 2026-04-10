Buffalu sa zranil jeden z brankárov. Začiatok play-off zrejme nestihne

Alex Lyon (Autor: SITA/AP)
TASR|10. apr 2026 o 10:32
Natiahol si sval v dolnej časti tela.

Hokejistom Buffala Sabres by mal na začiatku play-off chýbať brankár Alex Lyon. Dôvodom je podľa agentúry AP natiahnutý sval v dolnej časti tela.

Tréner Lindy Ruff o tom informoval deň po tom, čo sa Lyon zranil počas predzápasového rozkorčuľovania.

Povedal, že počiatočná prognóza znie tak, brankár bude chýbať týždeň, pričom dodal, že existuje možnosť, že nebude k dispozícii na začiatok vyraďovačky. Tá štartuje 18. apríla.

Sabres si zabezpečili účasť v play-off po 15 sezónach. Tridsaťtriročný Lyon má vo svojej prvej sezóne v Buffale bilanciu 20-10-4, pričom sa delí o šancu jednotky s Ukkom-Pekkom Luukkonenom.

