Bol draftovaný vysoko, ale potenciál nenapĺňa. Americký brankár sa upísal Chicagu

TASR|13. sep 2025 o 19:55
V prvom kole draftu si ho vybrala Florida.

CHICAGO. Americký hokejový brankár Spencer Knight podpísal nový trojročný kontrakt s klubom NHL Chicago Blackhawks. Ročne zarobí 5,83 miliónov dolárov.

Knight smeruje do poslednej sezóny trojročnej zmluvy s platom 4,5 milióna dolárov ročne. Podpísal ju ešte ako hráč Floridy Panthers.

Klub, ktorý ho v roku 2019 draftoval z 13. miesta, ho počas sezóny 2024/2025 vymenil do Chicaga.

Vo farbách Blackhawks nastúpil do 15 duelov, v ktorých dosiahol 89,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,18 inkasovaného gólu na zápas.

