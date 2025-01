Prišiel ako líder, mal byť jednotka. Český brankár skončil v Banskej Bystrici

Hrachovina prišiel do Banskej Bystrici pred sezónou 2024/25. V nej nastúpil do 39 zápasov, v ktorých dosiahol 91,14-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,97 inkasovaného gólu na zápas.

Jeho novým pôsobiskom sa stal klub HC Vítkovice, s ktorým podpísal zmluvu do konca sezóny 2026/27. Kluby informovali o transfere na oficiálnych stránkach.

BANSKÁ BYSTRICA. Český hokejový brankár Dominik Hrachovina ukončil pôsobenie v Banskej Bystrici a vrátil sa do českej extraligy.

"Hokejová sezóna je dlhá a prináša neočakávané situácie, ktoré počas nej môžu nastať. Toto je jedna z tých, ktoré sme neplánovali. Dominik k nám prichádzal ako líder a boli sme radi, že sa nám ho podarilo dotiahnuť, preto sme si nemysleli, že sa dostaneme do bodu, že odíde z nášho klubu pred koncom sezóny.

Ako klub sme dostali ponuku, ktorú sme sa rozhodli prijať, bol to však mix viacerých vecí, kde rozhodovali aj jeho samotné výkony, či jeho momentálne nastavenie a jeho budúcnosť. Jeho odchodom sa naše športové ciele nemenia.

Pracujeme na tom, aby sme do play off išli s kvalitným brankárskym duom. Veríme, že do tej doby nás Eugen Rabčan podrží a zastúpi pozíciu našej brankárskej jednotky," uviedol banskobystrický klub vo svojom vyhlásení.