Rabčan má nového konkurenta. Bystrica angažovala brankára draftovaného do NHL

BANSKÁ BYSTRICA. Kanadský hokejový brankár Zachary Emond sa dohodol na spolupráci s Banskou Bystricou v Tipos extralige.

Dvadsaťštyriročný hráč naposledy pôsobil v zámorskej ECHL. Po Urpínom zaplní miesto po odchode Dominika Hrachovinu.

San Jose Sharks ho draftovalo do NHL v roku 2018 v šiestom kole z celkového 176. miesta. V sezóne 2021/22 odohral 12 stretnutí v AHL, do NHL nezasiahol. Vo februári 2023 bol súčasťou výmeny s New Jersey Devils.