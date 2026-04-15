Slovenskí majstri, skandovala hala. Rešpekt k Slovanu strieda v Košiciach pocit krivdy

S výnimkou prvého zápasu semifinálovej série Slovana Bratislava a Košíc v ďalších piatich platilo, že kto dá prvý gól, tak zvíťazí.
Hoci v tom šiestom to dlho tak nevyzeralo. Vedenia sa ujal na začiatku desiatej minúty Slovan po góle Eduarda Šimuna, ktorý sa do zostavy vrátil po štyroch zápasoch.
Košičania ešte v prvej tretine skóre otočili gólmi Dávida Kohúta a presilovkovým gólom Petra Repčíka a vedenie držali ďalších takmer 40 minút zápasu.
Ale v závere sa všetko otočilo proti nim. Najprv rozhodcovia po dvojnásobnom pozeraní videa uznali a vzápätí po košickej trénerskej výzve neuznali necelé štyri minúty pred koncom vyrovnávajúci gól Samuela Takáča.
Ale ten istý hráč sa po minúte predsa len mohol tešiť, keď po vyhratom buly tečoval nahodenie Liama Pecarara a vyrovnal.
Slovan napokon strelil aj víťazný zlatý gól ešte pred poslednou sirénou, keď 61 sekúnd pred koncom strelou z prvej prekonal Dominika Riečického v presilovke Ryan Dmowski.
Košičanom sa už v power play napriek tlaku a skrumážam pred Jaroslavom Janusom vyrovnať nepodarilo a výsledok 2:3 pre nich znamenal koniec sna o finále.
Je to smutné a ťažko sa to prijíma
„Možno keď sa o týždeň zobudím, tak si poviem, že je to super. Ale teraz je to proste veľké sklamanie,“ opísal útočník Peter Repčík možno pocity všetkých Košičanov po prehratom šiestom zápase semifinálovej série so Slovanom, ktorý znamenal koniec košického sna o finále a po minuloročnom zlate aj ďalší bronz do vitríny úspechov.
Košičania mali po zápase ťažké srdce na rozhodcov, Najmä kvôli vylúčeniu Simona Jellúša necelé dve minúty pred koncom, ktoré Slovan pretavil vo víťazný gól.
„Fauly v posledných dvoch minútach v šiestom zápase sa už na žiadnej úrovni takto nepískajú. Nebola to gólová šanca ani nič podobné. Samozrejme, prehrali sme si to sami, klobúk dole voči Slovanu,“ skonštatoval Repčík.
Sklamaný z takého záveru bol aj tréner Dan Ceman.
„Odohrali sme dobrý zápas, hrali sme veľmi disciplinované a detailne. Nedovolili sme im veľa, išli sme do vedenia, prinútili sme ich otvoriť hru, čo sme aj chceli. Potom to prišlo až do úplného záveru. Vyrovnávajúci gól bol jeden z tých momentov, v ktorom mal súper veľa šťastia a my samozrejme veľa smoly.
Sme naozaj sklamaní, že zápas skončil po takom vylúčení. Bolo jasné, že jeden rozhodca nechcel pískať fauly, nechcel byť faktorom zápasu a to je v poriadku. Tak by to malo byť.
Potom druhý rozhodca vytiahne vylúčenie v úplnom závere a presilovkový gól minútu pred koncom rozhodne zápas aj celú sériu. Je to veľmi smutné. Naozaj, veľmi, veľmi smutné pri tak vyrovnanej sérii, pri takom ťažkom boji. Veľmi ťažko sa to prijíma,“ dodal Ceman.
Petráš sa lúčil so slzami na krajíčku
Po treťom góle Slovana vypredaná Steel Aréna takmer úplne stíchla. Ale po konci zápasu v stoji tlieskala svojim chlapcom a keď sa tí prišli s bronzovými medailami na krku poďakovať pred domáci fanúšikovský kotol, začala skandovať „Slovenskí majstri.“
Veď pred sezónou, do ktorej išli Košice bez zahraničných hráčov,m málokto predpokladal, že z toho bude ďalšia medaila pre najúspešnejší tím v histórii slovenskej extraligy.
„My im ďakujeme za celú sezónu, za to, ako nás veľmi podporovali a hnali nás dopredu a my sme sa snažili robiť len našu robotu a myslím si, že sa nám to aj darilo. Nikto nemal takéto očakávania a som rád, že sme sa im odvďačili za tú podporu,“ adresoval poďakovanie fanúšikom ofenzívny ťahúň Šimon Petráš, pre ktorého to bola viac ako úspešná sezóna, v ktorej len Ryan Dmowski strelil viac gólov ako on.
„Som strašne hrdý na celé mužstvo. Tréner nám celú sezónu hovoril, že toto je najlepšia partia, akú trénoval a ja s ním musím len súhlasiť, pretože celú sezónu sme to dokazovali. Pred sezónou nás každý dával na baráž alebo kvalifikáciu o play-off a aj my sme do toho išli s malou dušou. Ale vedeli sme, že keď budeme robiť poctivo tak aj to šťastie bude trošku na našej strane.
Celú sezónu som si veľmi užil, aj tú partiu, to bolo neskutočné. To bola sranda za srandou, všetko po slovensky. A ten tím bol úžasný. Strašne rýchlo mi to ubehlo. Mám pocit, ako keby bol pred chvíľou august, keď sme sa stretli a začali trénovať. Bola to úžasná sezóna,“ hovoril po zápase a už so slzami na krajíčku potvrdil, že po dvoch rokoch v Košiciach končí.
„Bola to moja posledná sezóna tu. Veľmi ma mrzí, že sme nešli ďalej, chcel som viac pomôcť,“ povzdychol si.
Ceman pokračuje a je na svoj tím hrdý
„V prvom rade chcem zablahoželať Slovanu. Táto séria bola veľmi tesná. Bol to aj taktický súboj trénerov na jednej a druhej strane. Niektorí naši hráči mali dostatok zvyšnej energie, niektorým tá energia už trošku chýbala. Bol to obrovský maratón.
V prvom kole sme hrali 7 zápasov. Dobre sme sa z toho zotavili. Teraz to bolo 6 zápasov za 10 dní. Niektorí naši hráči už hrali len vďaka srdcu a charakteru, ale presne to sme od nich očakávali a aj dostávali celú sezónu. Je to výnimočná partia chalanov, maximálne oddaná tímu.
Som na našich chlapcov nesmierne hrdý. Naozaj veľmi hrdý. Nemohol som od nich žiadať viac. Odovzdali úplne každú kvapku energie. Niektorí hrali zranení, niektorí dostávali injekcie proti bolesti, aby mohli nastúpiť,“ pochválil svoj tím Ceman, ktorý zároveň potvrdil, že má s Košicami zmluvu aj na ďalšiu sezónu.
Košičania si pochvalu vyslúžili aj od svojich semifinálových premožiteľov.
„Klobúk dole pred Košičanmi a ich trénermi, ako dokázali pripraviť tento tím bez importov. Vedeli, čo chcú, kde majú silné stránky a ukázali všetkým, že sa to dá aj bez zahraničných hráčov,“ povedal Samuel Takáč.
Janus môže byť prvý
V rovnakom duchu hodnotil semifinálovú sériu aj asistent trénera Tomáš Surový.
„V prvom rade veľký klobúk dole pred Košicami, výborná séria, výborné mužstvo, ktoré ukázalo, že sa to dá aj so slovenskými hráčmi. Veľmi ťažká séria, ktorá bola celá o detailoch a aj o trpezlivosti. Aj dnes to bola zase taká šachová partia.
Sme veľmi radi, že sme postúpili do finále proti veľmi ťažkému súperovi. Poviem popravde, že sme asi nikto nečakali, že zápasov bude menej ako šesť,“ skonštatoval.
„Hokej je hokej a aj za 30 sekúnd môžete aj prehrávať, aj vyhrávať. Nevzdali sme sa a to je pre mňa ukazovateľ charakteru v tíme. Klobúk dole aj pred Košicami. Hrali perfektne, ťažko sme sa presadzovali, ale možno aj so šťastím sme našli víťaznú cestu,“ priznal po zápase brankár Jaroslav Janus.
Pred rokom priviedol k titulu Košice ako najužitočnejší hráč play-off, teraz má rovnakú šancu aj so Slovanom a môže sa stať prvým brankárom v histórii, ktorý získa dva tituly po sebe s dvoma rôznymi klubmi.
„To je ešte ďaleko, teraz sa teším z dnešného dňa, z dnešnej výhry a budem si to trošku užívať. Nevieme, čo sa bude diať, hlavne si chceme oddýchnuť. Som rád, že som sa opäť dostal do finále,“ pousmial sa Janus pri otázke, či to tak bude.
Rovnaká cesta ako pred štyrmi rokmi
„Od zajtra je nový deň a musíme sa pripraviť na finále, lebo toto nemôže byť nejaký extra úspech pre nás. Teším sa, že sme sa dostali do finále, ale treba sa pripraviť na ďalší zápas, ktorý je v nedeľu v Nitre,“ povedal Samuel Takáč smerom k finálovej sérii s Nitrou.
Tá posledná pred štyrmi rokmi bola pre Slovan majstrovská. Bol pri nej vtedy aj Takáč, pre ktorého je táto sezóna akýmsi deja vú.
„Tá cesta do finále je skoro rovnaká. Olympiáda, potom sme v play-off vyradili tím pána Ľuptáka, vtedy Prešov a teraz Mikuláš 4:0 na zápasy, v semifinále Košice po siedmych zápasoch a potom bolo víťazné finále s Nitrou.
V Slovane je stále jediný cieľ a to je titul. Čiže ak titul nie je, tak je to brané ako neúspech. Hráči, ktorí tam idú, musia byť na to pripravení,“ zdôraznil Takáč.
Aj podľa neho, aj podľa asistenta trénera Surového, bude finálová séria iná ako tá s Košicami, viac ofenzívnejšia.
„Nitru všetci považujú od začiatku sezóny za favorita číslo 1 na titul. Takže my do toho pôjdeme so zámerom im to samozrejme prekaziť a chceme ich prekvapiť,“ dodal Surový.
