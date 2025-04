Dlhé roky bol oporou reprezentácie. Slovenský brankár oznámil koniec kariéry

Definitívu o konci kariéry držal v tajnosti v okruhu blízkych, no už niekoľko mesiacov bolo zrejmé, že ďalšie zápasy do bohatej kariéry nepridá.

Trápia ho bedrové kĺby

„Mám problémy s bedrovými kĺbmi, na ktorých mám výrastky. Tieto veci sa u brankárov v mojom veku už nelepšia. Chirurgicky by som si musel dať opraviť oba kĺby, keďže na oboch mám rovnaký problém. Vyriešilo by sa to však asi iba na krátky čas.

U brankárov je problém už vtedy, keď operujú iba jeden kĺb, nieto ešte oba. To by bola konečná. Aj lekári vraveli, že je to zbytočné. Keby som mal trebárs 25 rokov a malo by mi to zachrániť niekoľko rokov kariéry, tak by to bolo fajn, ale v mojom prípade to nemá zmysel,“ prezradil Konrád.

Jeho zdravotný problém nie je medzi brankármi nič nezvyčajné: „V NHL to má 30 percent brankárov, možno aj viac. Viem, že pre tieto dôvody skončil Tuukka Rask, Čech Dan Vladař má operované oba. Aj môj brankársky kolega Jan Lukáš z Olomouca to má operované.

Z českých brankárov končil pre bedrové kĺby aj Michal Neuvirth. Je toho veľa a pri momentálnom štýle chytania toho bude ešte viac. Niekto má lepšiu flexibilitu bedrových kĺbov, niekto horšiu. Ja som s ňou nikdy nemal problém, no odrazu sa to dosť rýchlo zhoršilo. Možno je to aj vekom.“