Popradskému hráčovi zlomil sánku. Kapitán Nitry dostal veľmi tvrdý trest

Skúsený obranca HK Nitra Branislav Mezei počas tréningu.
Skúsený obranca HK Nitra Branislav Mezei počas tréningu. (Autor: TASR)
Sportnet|9. apr 2026 o 17:45
Nitriansky kapitán si už v semifinálovej sérii nezahrá.

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal zastavením výkonu športovej činnosti na tri zápasy obrancu HK Nitra Branislava Mezeia za napadnutie hlavy alebo krku vo štvrtom dueli semifinálovej série play-off Tipsport ligy proti Popradu. Informuje o tom Hockey Slovakia.

Mezei v čase 41:59 min podľa SPH DK SZĽH bezohľadne ohrozil protihráča a to tým, že ho zasiahol do oblasti prednej časti hlavy (čeľuste, sánky), čím mu spôsobil vážne ohrozenie zdravia. Rozhodcovia spomenutého zápasu udelili Mezeiovi trest na 5 minút + DKZ.

Z lekárskej správy o ošetrení zasiahnutého útočníka HK Poprad Alexa Výhonského vyplýva, že utrpel bilaterálnu zlomeninu sánky s tým, že u hráča bolo indikované operačné riešenie zlomeniny.

Senát profesionálneho hokeja považuje tento trest za primeraný vzhľadom na hernú situáciu a tú skutočnosť, že následkom zákroku bola zlomenina sánky s odhadovanou dobou rekonvalescencie jeden mesiac a operačným zákrokom v oblasti indikovanej zlomeniny.

Skúsený obranca HK Nitra Branislav Mezei počas tréningu.
Skúsený obranca HK Nitra Branislav Mezei počas tréningu.
Popradskému hráčovi zlomil sánku. Kapitán Nitry dostal veľmi tvrdý trest
