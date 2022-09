Mezei odohral 500. zápas v slovenskej extralige. Nepočítam to, reagoval

V nedeľnom 2. kole extraligovej sezóny sa z víťazstva 5:1 tešili domáci Popradčania, ktorých potiahli za triumfom okrem prvého útoku aj Matej Paločko, navrátilec do zostavy Adrián Valigura či premiérový strelec - obranca Boris Brincko.

POPRAD. Hokejisti HK Nitra nevstúpili do jubilejnej 30. sezóny ideálne a po prvých dvoch zápasoch im patrí posledné miesto v tabuľke bez zisku bodu.

"Prvoradé je víťazstvo, gól ma však určite potešil. Najprv som chcel nájsť Yogana, ale potom som tam videl priestor a teším sa, že to tam padlo."

"Okrem druhej tretiny nebolo v našej hre nič pozitívne. Musíme sa vzchopiť, potrénovať a lepšie sa nastaviť v hlavách. Nesúvisí to s tým, že by sme nechceli. Niečo v tíme nefunguje a musíme na tom zapracovať."

Menej spokojný bol skúsený obranca hostí Branislav Mezei. Ten pod Tatrami odohral svoj 500. zápas v slovenskej extralige, no z výsledku ani výkonu nebol nadšený:

"Nepočítam to, dozvedel som sa o tom od chalanov. Prehrali sme 1:5, no nedá sa s tým nič robiť, treba sa pozviechať a ísť ďalej," povedal Mezei.

"Kamzíci" sa po prehre so Slovanom zlepšili v efektivite a pripísali si prvý triumf v novej sezóne.

"Porozprávame sa ešte spolu. Je to jeho prvý gól za Poprad, takže to bude drahé. Musíme niečo nazbierať do kasy, preto sa teším aj za neho."

Na to zareagoval aj 23-ročný Popradčan, ktorý sa vrátil do materského klubu po troch rokoch vo francúzskom Nice: "Uvidíme, čo mi pripraví."