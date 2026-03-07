Washington nestačil na domáci Boston. Fehérváry odohral viac ako dvadsať minút

NHL - základná časť
Boston Bruins - Washington Capitals 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly: 25. Zacha (Pastrňák), 45. Arvidsson, 60. E. Lindholm (Pastrňák) - 28. Protas
Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v sobotnom večernom zápase zámorskej NHL nad Washingtonom 3:1.
Za hostí odohral slovenský obranca Martin Fehérváry 20:35 minút, ale nebodoval.
VIDEO: Zostrih zápasu Boston - Washington
Boston si výhrou upevnil pozíciu medzi osmičkou tímov pre play off, Washington po tretej porážke za sebou stráca na postup šesť bodov.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: