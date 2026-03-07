Washington nestačil na domáci Boston. Fehérváry odohral viac ako dvadsať minút

Radosť hráčov Bostonu Bruins.
Radosť hráčov Bostonu Bruins. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. mar 2026 o 21:27
ShareTweet0

Slovenský obranca v zápase nebodoval.

NHL - základná časť

Boston Bruins - Washington Capitals 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 25. Zacha (Pastrňák), 45. Arvidsson, 60. E. Lindholm (Pastrňák) - 28. Protas

Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v sobotnom večernom zápase zámorskej NHL nad Washingtonom 3:1.

Za hostí odohral slovenský obranca Martin Fehérváry 20:35 minút, ale nebodoval.

VIDEO: Zostrih zápasu Boston - Washington

Boston si výhrou upevnil pozíciu medzi osmičkou tímov pre play off, Washington po tretej porážke za sebou stráca na postup šesť bodov.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Radosť hráčov Bostonu Bruins.
Radosť hráčov Bostonu Bruins.
Washington nestačil na domáci Boston. Fehérváry odohral viac ako dvadsať minút
dnes 21:27
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Washington nestačil na domáci Boston. Fehérváry odohral viac ako dvadsať minút