Boston oslavoval súbojom s najčastejším súperom. Pastrňák dosiahol hneď dva míľniky

Nová tradícia?

Bruins patria ku klubom tzv. Originálnej šestky, teda poltuctu klubov, ktoré tvorili NHL v rokoch 1942 - 1967. Svoj prvý zápas odohrali už 1. decembra 1924 a stali sa prvým americkým klubom v NHL.

Ďalší štyria americkí členovia "Original six" Detroit, New York Rangers a Chicago vstúpili do NHL neskôr. Boston Bruins odohrali svoj prvý zápas 1. decembra 1924 proti klubu Montreal Maroons, ktorý v NHL skončil v roku 1938.

VIDEO: Zostrih zápasu Boston Bruins - Montreal Canadiens