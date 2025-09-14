Severná Amerika smúti. Zomrel dlhoročný riaditeľ hráčskej asociácie NHLPA

NEW YORK. Bývalý výkonný riaditeľ hráčskej asociácie NHLPA Bob Goodenow zomrel vo veku 72 rokov. Zámorská súťaž NHL o tom informovala v noci zo soboty na svojom webe.
Goodenow viedol hráčsku asociáciu v rokoch 1992 až 2005.
„NHL smúti nad odchodom Boba Goodenowa, hokejového muža telom i dušou, ktorý bol kapitánom tímu na Harvarde a profesionálne hrával v IHL, než pôsobil ako hráčsky agent a následne 14 rokov ako výkonný riaditeľ hráčskej asociácie NHLPA.
Bob bol skúsený právnik a neústupný obhajca hráčov, ktorých zastupoval ako agent aj ako šéf hráčskej asociácie.
Vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť jeho manželke Wendy, ich trom deťom – Joeovi, Katharine a Kerry – a jeho mnohým priateľom a obdivovateľom v celom hokejovom svete,“ vyhlásil komisár NHL Gary Bettman.