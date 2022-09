Třinec v Lige majstrov nebodoval naplno ani v Belfaste. Daňo však stále verí v postup

"Majú kvalitné mužstvo, ale my máme dosť času pripraviť sa na nich. Teraz sa sústredíme na extraligu, ale keď sa budú blížiť zápasy proti Davosu, pustíme sa do prípravy. Verím, že ich dokážeme v oboch dueloch zdolať a postúpiť do play-off," uviedol Daňo na webe Třinca.

V Belfaste bodovali dvaja z ôsmich Slovákov v zostave českého tímu - Tomáš Marcinko skóroval a Miloš Roman asistoval. V nájazdoch Daňo premenil jeden z dvoch pokusov, Libor Hudáček uspel v jednom z troch.

"Nevyužili sme presilovky, v ktorých sme mohli zápas rozhodnúť už oveľa skôr. Nájazdy sú lotéria, viac šťastia mal súper a získal o bod viac. My sme však ukázali, že keď hráme náš hokej, dokážeme sa vrátiť do zápasu. Dnes sme mohli zvíťaziť, ale v závere nám to nepadlo. Berieme to ako dobrú prípravu na začiatok ligy," skonštatoval Daňo.