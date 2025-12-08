Rabčan potvrdil reprezentačnú formu a ťahá Bystričanov. Žilina prehĺbila krízu

Na snímke brankár Banskej Bystrice Eugen Rabčan počas 26. kola hokejovej Tipsport ligy.
Na snímke brankár Banskej Bystrice Eugen Rabčan počas 26. kola hokejovej Tipsport ligy. (Autor: TASR)
8. dec 2025
Dotiahli sa v tabuľke na svojho súpera na rozdiel piatich bodov.

Hokejisti Banskej Bystrice sa po domácej výhre v 26. kole Tipsport extraligy nad Žilinou 5:1 dotiahli v tabuľke na svojho súpera.

Tím spod Dubňa je štvrtý, no Bystričania jeho náskok skresali na rozdiel piatich bodov a sú piati.

Výraznú zásluhu má na tom aj brankár Eugen Rabčan. V posledných troch dueloch inkasoval iba dva góly, ak nepočítame samostatné nájazdy v Poprade, a výraznou mierou prispel k tomu, že Banskobystričania bodovali tretíkrát za sebou.

Zaslúžená výhra

„Konečne sme dali viac gólov. To bol základ. Žilina sa za stavu 3:0 trošku vrátila do zápasu, mala tam momentum, keď znížila na 3:1, ale náš štvrtý gól súpera zlomil. V tretej tretine mali Žilinčania ešte nejaké prečíslenia, vytvorili si šance, ale ustáli sme to.

Za mňa je to zaslúžená výhra. Náš výkon bol porovnateľný s tým, ako sme hrali zo začiatku sezóny, takže verím, že sa udržíme na bodovej vlne čo najdlhšie,“ vravel po víťaznom dueli so Žilinou 24-ročný Rabčan, ktorý má pred prípravnými reprezentačnými zápasmi výbornú formu.

Chce ju preniesť aj do národného tímu, keďže figuruje v nominácii na stretnutia Slovenska s Nórskom a Lotyšskom.

„Forma je vždy taká, ako sa pripravíte na zápas. Treba doňho ísť s pokorou. Aj keď má brankár za sebou tri dobré zápasy, neznamená to nič.

Aj do toho ďalšieho musí ísť plne sústredený. Snažím sa k tomu takto pristupovať a zatiaľ to vychádza. Za tri zápasy sme dostali iba dva góly, takže sa teraz cítim perfektne, no zajtra to bude minulosť.

Musím sa pripravovať tak, aby som bol úspešný v ďalšom zápase, tentoraz v reprezentačnom drese.

Teším sa už na duel za národný tím a verím, že podám dobrý výkon,“ uviedol.

Šoltés siahal na hetrik

V ligovom stretnutí so Žilinou sa v pozitívnom svetle predviedol aj banskobystrický krídelník Dávid Šoltés. Otvoril skóre a pridal aj druhý gól na 4:1.

Zľava Richard Ondrušek, Vojtech Zelenák a brankár Eugen Rabčan (Banská Bystrica), vzadu dole Miroslav Mucha (Žilina)
Zľava brankár Banskej Bystrice Eugen Rabčan a Miroslav Mucha (Žilina)
Hlavný tréner HC MONACObet Banská Bystrica Vlastimil Wojnar
James Lacouvée počas 26. kola hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina.
Oba presné zásahy dosiahol v presilovke. „Bol to náročný zápas. Žilina hrá dobre, aj keď má teraz trošku slabšie obdobie, no stále má silný tím. Využili sme momentum zápasu v druhej tretine, keď sme sa tlačili do bránky a chvalabohu to tam popadalo.

Chlapci, ktorí hrali oslabenia, to zvládli na výbornú. Do presiloviek sme sa snažili ísť na sto percent.

Niekedy to padne mne, tak ako teraz, a niekedy to padne zase niekomu inému. Sme veľmi radi, že nám to padlo aj v presilovkách a dopadlo to pre nás celkovo dobre,“ povedal.

Žilinčania nezažívajú ideálne obdobie. Pod Urpínom prehrali šiesty zápas z posledných siedmich, aj preto v tabuľke klesli z vrchných pozícií až na štvrtú priečku.

V nedeľnom súboji s Banskou Bystricou nevyužili ani presilovky. Nielenže v nich nestrelili gól, ale dokonca jeden inkasovali. „My máme dávať góly v presilovkách a nie ich dostávať. Musíme viac strieľať v početnej výhode a zjednodušiť to.

Na presilovkách musíme určite popracovať,“ prízvukoval Daniel Vladimír Tkáč, ktorý sa na bystrickom ľade ako jediný zo Žilinčanov presadil, no spokojný byť nemohol:

„Pri prvých troch góloch Bystrice sme stratili puky na červenej či modrej čiare a domáci nás za to potrestali.

Musíme hrať celých 60 minút tak ako si povieme a tiež byť disciplinovaní. Výborne chytal bystrický brankár Eugen Rabčan, mali sme tam šance, ale vychytal nás.

Teraz máme nepriaznivú bilanciu, no nerobíme paniku. Každý deň musíme prísť na štadión a makať na sebe. Treba to brať s pokojom a verím, že to otočíme,“ dodal.

